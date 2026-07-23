Joabe Lira acompanha instalação de poltronas na nova Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), acompanhou nesta quarta-feira (22) a instalação das poltronas da nova sede do Poder Legislativo. A visita faz parte do cronograma de acompanhamento da etapa final da estrutura interna do prédio, que tem inauguração prevista para o mês de agosto.

Ao todo, 257 poltronas estão sendo instaladas na galeria do plenário, proporcionando mais conforto e acessibilidade ao público que acompanhará as sessões legislativas.

Além das poltronas, o sistema de sonorização já foi totalmente instalado e encontra-se em pleno funcionamento. A próxima etapa contempla a montagem dos móveis planejados do plenário, que terá início nos próximos dias.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa. As 257 poltronas já estão sendo instaladas, todo o sistema de som foi concluído e, na próxima semana, começaremos a montagem dos móveis planejados do plenário. Estamos entrando na fase final da preparação da nova sede”, destacou Joabe Lira.

O presidente reafirmou que a expectativa é inaugurar o novo prédio ainda em agosto, dependendo apenas da conclusão da fabricação e instalação dos últimos mobiliários.

“Nossa previsão continua sendo inaugurar a nova sede em agosto. Ainda não definimos a data porque aguardamos a entrega dos últimos móveis, mas a obra está em sua fase final e muito próxima de ser concluída@, disse.

Joabe ressaltou que a entrega da nova sede representa uma importante conquista para o Legislativo Municipal, resultado do trabalho desenvolvido ao longo de sua gestão e da parceria institucional com a Prefeitura de Rio Branco.

“Assumimos esse compromisso sabendo dos desafios, principalmente pela limitação de recursos. Com planejamento, dedicação da equipe e parceria com o Poder Executivo, conseguimos transformar esse projeto em realidade. Em breve, a população terá uma Câmara moderna, estruturada e preparada para oferecer melhores condições de trabalho aos vereadores e de atendimento aos cidadãos.”

Durante a visita, o presidente também confirmou que a Câmara está finalizando os últimos procedimentos para a realização do concurso público da instituição.

“Estamos na fase final dos preparativos. O edital do concurso público será lançado nos próximos dias, reforçando nosso compromisso com o fortalecimento institucional da Câmara Municipal”.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom