Felipe teve a pálpebra afetada após botox/Foto: Reprodução

O jornalista e apresentador Felipe Pereira, do Conecta Piauí, revelou que enfrenta uma complicação após realizar uma aplicação de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox. Segundo ele, o procedimento afetou um músculo da pálpebra e provocou o fechamento progressivo do olho direito.

Felipe contou que realizou o procedimento estético no dia 3 de julho. Os primeiros sintomas surgiram quatro dias depois, quando percebeu que a pálpebra começava a cair. Cerca de uma semana após a aplicação, o olho fechou completamente.

“Imagina acordar e estar desse jeito, com o olho fechado. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo depois de um procedimento errado”, relatou durante o programa Conectando.

Segundo o apresentador, a toxina atingiu o músculo de Müller, localizado na região da pálpebra e relacionado à manutenção do olho aberto. Além da mudança estética, ele afirma ter perdido parcialmente o campo de visão.

“Para enxergar esse campo de visão, eu não consigo ver direito. Preciso ficar virando o tempo todo. Então, para dirigir, é muito ruim”, explicou.

Recuperação pode levar meses

Felipe procurou dermatologistas e oftalmologistas após perceber a evolução do problema. Conforme o relato do jornalista, os profissionais informaram que será necessário aguardar o efeito da substância diminuir naturalmente.

“Os médicos foram unânimes em dizer que preciso esperar o efeito do botox passar. Dois, três ou quatro meses. Não existe uma substância que faça o efeito retroagir imediatamente”, afirmou.

O apresentador também relatou dores de cabeça, que associa ao esforço feito para compensar a limitação visual. Apesar do problema, ele continua trabalhando e busca acompanhamento especializado para amenizar os sintomas durante a recuperação.

Ao tornar o caso público, Felipe alertou sobre a necessidade de procurar profissionais habilitados antes de realizar procedimentos estéticos, mesmo aqueles considerados simples e pouco invasivos. As informações foram divulgadas pelo próprio jornalista e repercutidas pelo UOL.