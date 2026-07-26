KL sonhos inaugura em Sena e traz inovação no setor de eventos

Espaço tem capacidade para 300 pessoas/Foto: Reprodução

A noite deste sábado (25) marcou a inauguração do espaço KL Sonhos, Cafeteria, Restaurante e Buffet, em Sena Madureira. O novo empreendimento chega ao município com a proposta de oferecer uma estrutura moderna e completa para a realização de eventos, além de serviços gastronômicos que passarão a funcionar nos próximos dias.

Localizado na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Vila Militar, o espaço conta com ambiente totalmente climatizado e capacidade para receber até 300 pessoas. A estrutura foi projetada para atender diferentes tipos de celebrações, como aniversários infantis, festas de debutantes, confraternizações, batizados, casamentos, formaturas e outros eventos sociais.

Um dos diferenciais do KL Sonhos é a oferta de serviços integrados. A própria equipe ficará responsável pela ornamentação, buffet, produção de doces e toda a logística necessária para a realização dos eventos, proporcionando mais praticidade aos clientes.

De acordo com a proprietária Kimberly Matos, a inauguração representa a concretização de um sonho cultivado ao longo de décadas. Ela destaca que a ideia começou há 33 anos e foi cuidadosamente planejada durante 26 anos, tornando-se realidade graças à parceria firmada com a sócia Lucélia Pessoa dos Santos.

“Eu nasci para fazer isso. Quando fazemos aquilo que amamos, não estamos apenas trabalhando, também estamos nos realizando. Sempre senti que essa era a minha vocação. É uma felicidade imensa inaugurar esse espaço em Sena Madureira, minha terra natal, uma cidade que carrego no coração. Queremos receber a todos, independentemente da classe social, oferecendo atendimento de qualidade e um ambiente acolhedor”, afirmou Kimberly.

Além da realização de eventos, o empreendimento ampliará suas atividades na área de alimentação. A previsão é que sejam oferecidos café da manhã, das 6h às 10h, almoço a partir das 11h30 e, no período noturno, refeições preparadas na hora, de acordo com os pedidos dos clientes.

Com a geração de aproximadamente 20 empregos diretos, o KL Sonhos também surge como um importante reforço para a economia de Sena Madureira, contribuindo para a criação de oportunidades de trabalho e para o fortalecimento do setor de serviços no município.

A expectativa das proprietárias é que o novo espaço se torne uma referência regional, unindo conforto, qualidade e atendimento personalizado para atender moradores de Sena Madureira e cidades vizinhas.