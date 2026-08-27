Leôncio Castro é homenageado pela Associação Família Azul

O vereador Leôncio Castro (PSDB) foi homenageado nesta quinta-feira (27) pela Associação Família Azul, em reconhecimento ao apoio prestado à entidade desde 2026

Durante o encontro, a representante da associação, Heloneida Gama, entregou uma placa ao vereador como forma de agradecimento pela parceria e pelo trabalho desenvolvido em apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

“Hoje estou aqui, em nome da Associação Família Azul, para agradecer ao nosso vereador Leôncio por ter apoiado essa associação em 2026. Esta plaquinha é uma homenagem, com todo o nosso amor e carinho, por ter nos ajudado.”

Heloneida destacou que a homenagem representa o reconhecimento da entidade à atuação de Leôncio e afirmou que a parceria deverá continuar nos próximos anos, independentemente de ele estar ou não ocupando um cargo público.

“Vamos continuar em 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, enquanto o Leôncio ocupar um cargo público. E, mesmo fora do cargo público, com certeza vamos ser parceiros da Associação Família Azul e de todas as pessoas que precisam desse tratamento.”

A representante da entidade também reforçou o compromisso de manter a parceria com o vereador e candidato, especialmente na defesa de políticas e ações voltadas às famílias que necessitam de atendimento especializado.

Castro garantiu continuidade da parceria. “Nós vamos ser parceiros da Associação Família Azul e de todas as pessoas que precisam desse tratamento. Estamos juntos”, declarou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom