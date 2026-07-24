Médico é condenado após 21 pacientes perderem a visão em mutirão

Juiz entendeu que profissional assumiu o risco ao violar protocolos essenciais de biossegurança/ Foto: Reprodução

A Justiça de São Paulo condenou o médico oftalmologista Paulo Barição a uma pena de 40 anos de prisão após o profissional ser responsabilizado por provocar a perda de visão, em caráter parcial ou permanente, de 21 pessoas. Os episódios ocorreram no ano de 2016, durante um mutirão de cirurgias de catarata realizado na região do ABC paulista.

Conforme consta no processo judicial, a contaminação dos pacientes ocorreu em razão da esterilização inadequada dos insumos e instrumentos utilizados nos procedimentos. Ao todo, 27 pessoas foram operadas no mutirão, das quais 21 acabaram infectadas por uma bactéria que provocou lesões irreversíveis no sistema visual.

As investigações conduzidas sobre o caso revelaram falhas graves no cumprimento das normas sanitárias básicas de centro cirúrgico. A perícia apontou que a equipe utilizou apenas duas caixas cirúrgicas para atender diversos pacientes em sequência. O protocolo médico exige que cada pessoa seja operada com um kit próprio, completo e devidamente esterilizado — processo que demanda um intervalo de tempo incompatível com o ritmo acelerado imposto ao mutirão.

Em depoimento, o próprio profissional admitiu que não realizou a troca de avental entre uma intervenção e outra. Ao proferir a sentença, o magistrado responsável pelo caso destacou que o médico tinha pleno conhecimento dos riscos de contaminação ao violar exigências fundamentais de higiene e biossegurança, assumindo voluntariamente a responsabilidade pelos danos causados.

A reportagem buscou contato com a defesa do médico Paulo Barição, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações oficiais da defesa.