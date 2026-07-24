Primeira convocação está marcada para as 17h, com a presença dos associados aptos a votar

Primeira convocação está marcada para as 17h, com a presença dos associados aptos a votar/Foto: reprodução

A Associação Amigos do Peito (AAPEI), grupo de apoio a pessoas com câncer, realizará nesta sexta-feira (24) uma Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade.

A reunião ocorrerá na sede da associação, localizada na Estrada da Floresta, nº 775, no bairro João Eduardo I, em Rio Branco.

A primeira convocação está marcada para as 17h, com a presença dos associados aptos a votar. Aa segunda convocação será realizada às 17h30, com qualquer número de associados presentes.

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Durante a assembleia, serão realizadas a eleição da Diretoria Executiva para o próximo mandato, a escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, a posse dos eleitos e a discussão de assuntos gerais de interesse da associação.