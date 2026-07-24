Contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix 68992818885

Gelcione enfrenta uma batalha pela recuperação e precisa de medicamentos/Foto: reprodução

A família de Gelcione Marques iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde do paciente, que está internado há aproximadamente três meses.

Segundo a publicação divulgada nas redes sociais, Gelcione enfrenta uma batalha pela recuperação e precisa de medicamentos considerados essenciais para dar continuidade ao tratamento.

As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix (68) 99281-8885, em nome de Maria Marli.

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No pedido, os familiares destacam que qualquer contribuição, independentemente do valor, pode ajudar neste momento delicado. Além das doações, eles também pedem orações pela recuperação do paciente.