Menino de 7 anos de Rondônia viraliza nas redes ao dançar clássicos dos anos 80 e 90

Repertório do garoto reúne sucessos que marcaram o cenário cultural das décadas de 1980 e 1990/ Foto: Reprodução

Com apenas 7 anos, o rondoniense Blainne Davy tornou-se um fenômeno de público nas redes sociais ao performar e cantar canções que marcaram o cenário musical das décadas de 1980 e 1990.

A desenvoltura e a espontaneidade apresentadas pelo garoto durante as interpretações já garantiram a ele uma base de quase 200 mil seguidores nas plataformas digitais, onde seus vídeos acumulam centenas de milhares de visualizações.

O carisma do menino rondoniense tem atraído a atenção de internautas de diversas regiões do país. Nos comentários das publicações, seguidores costumam destacar a presença de palco e a naturalidade da criança, utilizando expressões populares do ambiente virtual como “isso que é farmar aura” para definir a segurança demonstrada nas apresentações.

As produções audiovisuais combinam ritmos e coreografias clássicas do final do século 20 com a interpretação vocal da criança, elemento que impulsionou o engajamento e a rápida difusão do conteúdo no meio digital.