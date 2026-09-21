Mercado já prevê Selic a 13,50% no fim de 2026 e eleva projeção da inflação

Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira aponta expectativa de novo corte nos juros

Para 2027, a previsão permaneceu em 4,30%, enquanto a estimativa para 2028 continuou em 3,80%. — Foto: Luciano Luppa/ Adobe Stock

O mercado financeiro passou a projetar a taxa básica de juros em 13,50% ao ano no fim de 2026, sinalizando a expectativa de um novo corte da Selic após a redução feita pelo Banco Central na última semana. A previsão consta no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (21).

A estimativa caiu de 13,75% para 13,50%. Atualmente, a Selic está em 13,75%, depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a taxa em 0,25 ponto percentual cinco dias atrás.

A nova projeção indica que analistas consultados pelo Banco Central esperam que o ciclo de redução dos juros continue nos próximos meses. Para 2027, a expectativa para a Selic permaneceu em 12% ao ano. Para 2028 e 2029, as projeções também ficaram estáveis, em 10,50% e 10%, respectivamente.

Inflação

Apesar da expectativa de juros menores, o mercado revisou para cima a previsão para a inflação oficial neste ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,90% para 4,92%.

Para 2027, a previsão permaneceu em 4,30%, enquanto a estimativa para 2028 continuou em 3,80%.

A Selic é o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para tentar controlar a inflação. Em geral, juros mais altos encarecem o crédito e tendem a reduzir o consumo, enquanto a redução da taxa busca estimular o crédito, os investimentos e a atividade econômica.

Os juros cobrados por bancos e instituições financeiras, no entanto, também levam em conta fatores como risco de inadimplência, custos administrativos e margem de lucro.

PIB

O mercado também reduziu levemente a previsão de crescimento da economia brasileira em 2026. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,89% para 1,88%.

Para 2027, a estimativa caiu de 1,45% para 1,43%. Já a previsão para 2028 permaneceu em 1,87%.

Dólar

As projeções para o câmbio permaneceram estáveis. Para o fim de 2026, o mercado continua estimando o dólar em R$ 5,20.

Para 2027, a previsão é de R$ 5,28, enquanto para 2028 permanece em R$ 5,30.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil