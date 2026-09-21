“Temos buscado chegar a todas as comunidades”, diz Alysson em ação no Montanhês

O prefeito Alysson Bestene esteve no local para acompanhar o trabalho das equipes e conversar com moradores e lideranças comunitárias./ O prefeito Alysson Bestene esteve no local para acompanhar o trabalho das equipes e conversar com moradores e lideranças comunitárias./ Foto: Marcos Araújo/Secom

A Prefeitura de Rio Branco iniciou uma nova frente de recuperação asfáltica nesta segunda-feira (21), desta vez na Rua Raimundo Farias, no bairro Montanhês. O serviço faz parte do programa Prefeitura nas Ruas e integra o cronograma de manutenção das vias da capital.

O prefeito Alysson Bestene esteve no local para acompanhar o trabalho das equipes e conversar com moradores e lideranças comunitárias. Segundo ele, a estratégia da prefeitura é direcionar os serviços inicialmente para os pontos com maior circulação de veículos.

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“Dentro do programa Prefeitura nas Ruas, temos buscado chegar a todas as comunidades. Apesar das limitações orçamentárias e financeiras, temos priorizado os corredores de ônibus e as principais vias para garantir mobilidade e trafegabilidade com segurança”, afirmou.

A recuperação da Rua Raimundo Farias também amplia os serviços realizados na parte alta de Rio Branco. De acordo com o prefeito, as equipes já haviam trabalhado na principal via do Montanhês e agora avançam em direção ao Alto Alegre.

“Aqui, nessa parte alta, já realizamos serviços na principal via do Montanhês e agora estamos avançando em direção ao Alto Alegre, dando continuidade à operação tapa-buracos”, disse Bestene.

Além do Montanhês, equipes da prefeitura estão distribuídas por outras regiões, incluindo Santo Inês, Benfica, São Francisco e Vitória. A escolha dos locais leva em consideração as condições do pavimento, o fluxo de veículos e as demandas apresentadas pelos moradores.

Bestene também destacou que o período de estiagem deve ser aproveitado para ampliar os serviços de recuperação das ruas. A chegada do período chuvoso, segundo ele, pode limitar algumas intervenções, principalmente aquelas que dependem da aplicação de asfalto quente.

“A programação é contínua. Geralmente, no inverno, algumas ações diminuem por questões técnicas, porque nem sempre é possível realizar a pavimentação com asfalto quente. Precisamos evitar o desperdício de recursos públicos. Mas continuamos trabalhando na limpeza e na manutenção das condições de trafegabilidade”, explicou.

O prefeito também ressaltou que o contato com as comunidades tem sido utilizado para definir os pontos considerados mais urgentes.

“Faço questão de estar junto, conversando com a população e com as lideranças comunitárias, identificando os principais problemas para que possamos estabelecer prioridades e melhorar a vida das pessoas nos bairros”, declarou.

O programa Prefeitura nas Ruas reúne, além da recuperação de pavimento, serviços de limpeza urbana, roçagem e ações nas áreas de saúde e educação. A programação deve continuar em diferentes bairros da capital conforme o cronograma estabelecido pelo município.

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