BotiRecicla completa 20 anos e amplia coleta de embalagens no Acre

Programa do Grupo Boticário recebe frascos, potes e bisnagas de qualquer marca

Em alguns casos, os materiais reciclados também são transformados em outros itens. — Foto: Reprodução

Em vez de terminar no lixo, uma embalagem vazia de cosmético pode voltar para a cadeia produtiva e ganhar uma nova função. É essa a proposta do BotiRecicla, programa de logística reversa do Grupo Boticário que completa 20 anos e mantém pontos de entrega voluntária em diferentes regiões do país.

No Acre, a iniciativa está presente em 14 lojas do Boticário, distribuídas entre Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. Os estabelecimentos recebem embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca, desde que estejam limpas.

A iniciativa busca aproximar o consumidor da cadeia de reciclagem e estimular o descarte correto de materiais que, sem destinação adequada, poderiam acabar em aterros sanitários ou no meio ambiente.

Como funciona

A participação é simples. Depois de utilizar um produto, o consumidor deve higienizar a embalagem e levá-la a uma das lojas participantes.

A partir da entrega, os materiais entram em uma cadeia de coleta, triagem e reciclagem. O processo envolve cooperativas de catadores parceiras, contribuindo também para a geração de renda e o fortalecimento da economia circular.

Plástico, vidro e alumínio passam por processos de reaproveitamento e podem voltar ao ciclo produtivo como matéria-prima para novos produtos e embalagens.

Em alguns casos, os materiais reciclados também são transformados em outros itens, como blocos utilizados na produção de mobiliário urbano e projetos de construção sustentável.

Da embalagem ao reaproveitamento

A logística reversa começa com uma atitude simples do consumidor: não descartar a embalagem junto ao lixo comum.

Depois de recolhidos, os resíduos são encaminhados para triagem e seguem para as etapas de processamento. A separação permite que diferentes tipos de materiais sejam destinados adequadamente e aproveitados novamente.

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A proposta é reduzir a necessidade de utilização de matéria-prima virgem e prolongar a vida útil dos materiais, evitando que embalagens pós-consumo tenham como destino final os aterros sanitários.

Sustentabilidade no dia a dia

O BotiRecicla integra as iniciativas de sustentabilidade de longo prazo do Grupo Boticário e aposta na mudança de hábitos como parte da estratégia de redução dos impactos ambientais provocados pelo descarte de embalagens.

Além do reaproveitamento de materiais, o programa envolve consumidores, empresas e cooperativas em uma mesma cadeia de reciclagem.

No Acre, moradores de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Sena Madureira e Tarauacá podem participar levando suas embalagens vazias a uma das 14 lojas participantes.

Assim, um frasco, pote ou bisnaga que já cumpriu sua função original pode deixar de ser apenas um resíduo e retornar à cadeia produtiva por meio da reciclagem.

Como participar

Para participar, basta separar embalagens vazias e limpas de cosméticos, de qualquer marca, e levá-las a uma das lojas O Boticário que participam do programa no Acre.

O material coletado é direcionado para a cadeia de reciclagem vinculada ao BotiRecicla, dando uma nova destinação às embalagens pós-consumo.