O soldado João Matheus de Melo Nogueira, conhecido como Soldado de Melo, natural de Porto Walter, tem se destacado durante o Curso de Formação de Cabos realizado no 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), em Cruzeiro do Sul.

Segundo João Matheus, a formação tem sido um período de desafios e aprendizado. Desde que ingressou no Exército, no início deste ano, ele estabeleceu como objetivo se dedicar para conquistar reconhecimento dentro da instituição e seguir carreira militar. “Eu só coloquei na minha cabeça que eu queria me esforçar muito para ser reconhecido aqui dentro”, relatou.

O militar conta que sempre teve o desejo de seguir a carreira no Exército e que deixou Porto Walter para buscar novas oportunidades. Apesar de considerar o curso bastante difícil, ele acredita que dedicação e perseverança são fundamentais para superar as etapas da formação. O desempenho apresentado fez com que ele recebesse uma gratificação por destaque durante o processo.

A mãe do soldado, Daniela Oliveira, acompanha com orgulho a trajetória do filho. Segundo ela, o sonho de seguir a carreira militar existe desde a infância. “Desde pequeno ele tinha esse sonho. Inclusive, ele tem uma foto dele na primeira série vestido de soldado”, contou.

Daniela afirma que sempre incentivou o filho a buscar seus objetivos, mesmo diante das dificuldades. Para ela, a conquista representa não apenas uma realização pessoal de João Matheus, mas também motivo de orgulho para toda a família. “Eu sempre incentivei ele a correr atrás dos objetivos dele, do sonho dele”, afirmou.

A trajetória do jovem de Porto Walter mostra como o serviço militar pode representar uma oportunidade de formação profissional e desenvolvimento pessoal para jovens da região do Juruá. Para João Matheus, o objetivo agora é continuar se dedicando e construir uma carreira dentro do Exército Brasileiro.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet