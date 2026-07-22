Mistério revelado: Via Verde Shopping abre as portas para a exposição “Mundo Jurássico”

Campanha despertou a curiosidade da população com a passagem de uma gigantesca criatura pelas ruas de Rio Branco

O Via Verde Shopping, administrado pela Alqia, revelou oficialmente que a misteriosa ação que movimentou as redes sociais nos últimos dias fazia parte da campanha de divulgação da exposição “Mundo Jurássico”, uma experiência gratuita que promete transportar crianças e adultos para o fascinante universo dos dinossauros.

A partir desta quarta-feira, 22 de julho, o público poderá visitar a atração, instalada no Via Verde Shopping, e conhecer de perto réplicas impressionantes dos gigantes que habitaram a Terra há milhões de anos. Com cenários temáticos e uma experiência imersiva, a exposição foi desenvolvida para proporcionar momentos de diversão, aprendizado e muitas fotos para toda a família.

A ação realizada pelas ruas da capital, com o transporte de uma enorme criatura sobre um caminhão, rapidamente tomou conta das redes sociais e despertou diversas teorias entre os moradores. Entre os comentários, não faltaram referências ao famoso meme de que “no Acre tem dinossauro”, brincadeira que faz parte do imaginário popular e que inspirou a campanha. Agora, o suspense dá lugar ao convite para que todos conheçam a atração, que já encanta visitantes de todas as idades.

A exposição é gratuita e estará disponível durante as férias escolares, consolidando-se como uma excelente opção de lazer para famílias, crianças e apaixonados pelo universo jurássico.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011 e é o único shopping do Acre. Localizado na Rodovia Via Verde, principal ligação entre Rio Branco e os municípios do interior, reúne marcas nacionais, opções de alimentação, lazer e cinema, consolidando-se como uma das principais referências em compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom