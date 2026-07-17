Morador pede manutenção urgente na iluminação/Foto: Reprodução

Um morador de Sena Madureira utilizou as redes sociais para denunciar a falta de iluminação pública na rua João Marçal, nas proximidades da AABB. Em um vídeo divulgado na internet, ele mostra a via completamente às escuras e pede providências por parte do poder público municipal.

Nas imagens, é possível observar que a ausência de iluminação compromete a visibilidade dos moradores e de quem precisa trafegar pelo local durante a noite, aumentando a sensação de insegurança.

Segundo o morador, a situação tem causado transtornos e merece uma intervenção urgente da Prefeitura de Sena Madureira, responsável pela manutenção do sistema de iluminação pública do município.

A reclamação, no entanto, não é um caso isolado. Em diversos bairros da cidade, moradores têm relatado problemas semelhantes, cobrando a substituição de lâmpadas queimadas e a ampliação dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública.

A falta de iluminação em ruas e espaços públicos tem sido uma das principais queixas da população sena-madureirense, que espera ações mais rápidas para garantir segurança e melhores condições de mobilidade no período noturno.

A reportagem deixa o espaço aberto para que a Prefeitura de Sena Madureira se manifeste sobre a demanda apresentada pelos moradores e informe se há previsão de manutenção no local.