23/09/2026
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Morre Anderson Montefusco, servidor público da Prefeitura de Feijó

Prefeitura Municipal de Feijó publicou uma nota de pesar e lamentou a morte do servidor da rede municipal

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Morre Anderson Montefusco, servidor público da Prefeitura de Feijó
Anderson Montefusco/Foto: Reprodução

O servidor público municipal Anderson Montefusco morreu nesta segunda-feira (21), em Feijó, no interior do Acre. O delegadon Railson Ferreira, prefeito de Feijó, manifestou pesar pela morte e prestou condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

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Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, a administração municipal lamentou a perda do servidor e destacou sua atuação na rede municipal. A prefeitura também desejou força aos familiares e pessoas próximas neste momento de luto.

A manifestação de pesar foi compartilhada após a confirmação da morte de Anderson. Informações sobre a causa da morte e os detalhes do velório e sepultamento não foram divulgadas pela administração municipal até o momento.

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