Prefeito de Brasiléia cai na diversão e desce de tobogã durante festival

Carlinhos do Pelado participou da diversão ao lado dos moradores

Nas imagens, o prefeito aparece descontraído enquanto desce pelo tobogã e interage com as pessoas que estavam no local./ Foto: reprodução

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, entrou no clima da 8ª edição do Festival de Brasiléia e aproveitou uma das atrações ao lado da população. Nesta segunda-feira (21), ele compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece descendo de tobogã e se divertindo durante o evento.

Realizado entre os dias 18 e 20 de setembro, na Praia do Izidório, antiga Praia do Adolfo, às margens do Rio Acre, o festival reuniu moradores e visitantes em uma programação com 18 atrações musicais.

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Durante a festa, Carlinhos do Pelado também participou das atividades de lazer oferecidas ao público. Nas imagens, o prefeito aparece descontraído enquanto desce pelo tobogã e interage com as pessoas que estavam no local.

A 8ª edição do Festival de Brasiléia movimentou a região de fronteira com a Bolívia e o Peru durante o fim de semana, com programação voltada à música, lazer e entretenimento.

Veja o vídeo: