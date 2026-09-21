Vênus atinge brilho máximo nesta sexta e poderá ser observado do Brasil

Para conseguir observá-lo, basta procurar um ponto extremamente luminoso no céu oeste, na mesma direção em que o Sol se põe

Vênus atinge brilho máximo • IA/Gemini

Vênus ficará especialmente brilhante nesta sexta-feira (18), quando atingirá o máximo de brilho de sua atual aparição vespertina. O planeta poderá ser observado a olho nu do Brasil, pouco depois do pôr do sol.

Durante uma live da Urânia Planetário na última terça-feira (15), o Prof. Dr. Marcos Calil destacou que, para conseguir observá-lo, basta procurar um ponto extremamente luminoso no céu oeste, na mesma direção em que o Sol se põe.

Segundo ele, Vênus estará muito mais brilhante do que qualquer estrela visível, dispensando qualquer tipo de telescópio ou binóculo.

Para a astronomia, na escala de magnitudes, quanto menor e mais negativo o número, maior é o brilho aparente do objeto. Considerando essa escala, o planeta chegará a aproximadamente magnitude −4,80.

Com esse valor, Vênus estará entre os objetos naturais mais brilhantes do céu terrestre, atrás apenas do Sol e da Lua.

“Não é necessário esperar o céu ficar completamente escuro. Vênus estará tão brilhante que, em condições favoráveis e sabendo exatamente onde procurar, pode inclusive ser identificado com o céu ainda claro. Após o pôr do Sol, o principal cuidado é escolher um local com o horizonte oeste livre de prédios, árvores ou montanhas”, explica o Prof. Dr. Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

Quando Vênus voltará a ficar tão brilhante?

Segundo um levantamento realizado pelo Prof. Dr. Marcos Calil, após o máximo vespertino desta sexta-feira, Vênus continuará sua trajetória aparente em direção ao Sol até passar entre a Terra e o Sol, no fim de outubro.

Depois, reaparecerá no céu da madrugada e atingirá um novo máximo de brilho em sua aparição matutina, em 29 de novembro de 2026. Pelos dados consultados, poderá chegar a aproximadamente magnitude −4,89.

Além disso, a pesquisa do professor também revela uma aparição vespertina em 2028 que, embora seja brilhante, não atingirá o mesmo nível de brilho.