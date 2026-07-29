Missionária Irene morreu nesta quarta/Foto: Reprodução

A missionária Josepha Irene Brocardo, conhecida carinhosamente como Missionária Irene, faleceu na tarde desta quarta-feira (29), aos 84 anos, na cidade de Erval Velho, em Santa Catarina. Reconhecida por ter dedicado 20 anos de sua vida ao trabalho religioso em Sena Madureira, entre 1997 e 2017, ela se tornou uma das figuras mais respeitadas da comunidade, deixando um legado de fé, solidariedade e serviço aos mais necessitados.

Durante as duas décadas em que viveu no município acreano, Missionária Irene desempenhou um importante papel na evangelização, no acolhimento de famílias e no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Seu trabalho ultrapassou os limites da igreja e conquistou o carinho da população, tornando-a uma referência religiosa em Sena Madureira e em toda a região.

Com uma trajetória pautada pela dedicação e humildade, ela dedicou grande parte de sua vida ao serviço cristão. Seu compromisso com a comunidade fez com que fosse admirada por diferentes gerações, muitas das quais guardam lembranças de sua presença marcante e de sua disposição em ajudar o próximo.

Mesmo após retornar para Santa Catarina, Missionária Irene manteve fortes laços com Sena Madureira, preservando amizades construídas ao longo dos anos. Seu nome continuou sendo lembrado com carinho pelos moradores, que acompanhavam sua trajetória e reconheciam a importância de sua missão.

A notícia de sua morte causou comoção entre familiares, amigos e a comunidade religiosa. Nas redes sociais e em grupos de mensagens, diversas homenagens têm sido compartilhadas, destacando sua história de amor ao próximo e sua contribuição para a vida espiritual de centenas de pessoas.

Missionária Irene deixa um exemplo de fé, humildade e compromisso com o bem comum, valores que permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram a satisfação de conhecê-la e acompanhar sua caminhada em Sena Madureira.