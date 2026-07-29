Os acidentes têm sido registrados em diferentes pontos da cidade/Foto: Reprodução

O município de Sena Madureira tem registrado um aumento no número de acidentes envolvendo motocicletas nos últimos dias, fato que tem gerado preocupação entre as autoridades de segurança pública. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, grande parte das ocorrências está relacionada à combinação entre álcool e direção, além da condução de veículos por pessoas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os acidentes têm sido registrados em diferentes pontos da cidade e, em alguns casos, resultaram em ferimentos graves, exigindo atendimento das equipes de saúde e mobilizando os órgãos de segurança.

Diante do cenário, a Polícia Militar informou que irá intensificar as ações de fiscalização no trânsito, com a realização de abordagens e operações voltadas à prevenção de acidentes. O objetivo é conscientizar os condutores e garantir maior segurança para motoristas, passageiros e pedestres.

As autoridades reforçam o alerta para que a população adote uma postura responsável ao volante. Entre as principais recomendações estão evitar dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas, respeitar as normas de trânsito e portar a documentação obrigatória, incluindo a CNH.

A Polícia Militar destaca que a colaboração da comunidade é fundamental para reduzir os índices de acidentes e preservar vidas. “A segurança no trânsito depende do compromisso de todos. Pequenas atitudes podem evitar tragédias e garantir um trânsito mais seguro para a população”, enfatizou a corporação.

Com a intensificação das fiscalizações, a expectativa é de que os casos diminuam nos próximos meses, promovendo mais tranquilidade e segurança nas vias de Sena Madureira.