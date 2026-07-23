24/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Mortes violentas caem 8,2% no Brasil em 2025 e atingem menor nível desde 2012

País registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, o menor volume da série histórica

Por Fhagner Soares, ContilNet 23/07/2026 às 06:20
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mortes violentas caem 8,2% no Brasil em 2025 e atingem menor nível desde 2012
Intervenções policiais provocaram 6.602 mortes no ano, representando 16,2% do total nacional/ Foto: Reprodução

O Brasil registrou uma redução de 8,2% no número de Mortes Violentas Intencionais (MVI) ao longo de 2025, contabilizando 40.775 ocorrências contra as 44.220 Notificadas nos 12 meses anteriores. O resultado representa o índice mais baixo de violência letal registrado no país desde 2012, início da série histórica monitorada.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os dados constam na 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira (23/7) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O indicador MVI abrange os registros de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenção policial.

Com o desempenho de 2025, a taxa nacional recuou para 19,1 mortes violentas para cada grupo de 100 mil habitantes. Na comparação com o topo da série histórica em 2012, o recuo acumulado chega a 31%.

De acordo com o levantamento, a retração do indicador global foi impulsionada pela queda nos homicídios dolosos, que somaram 32.914 casos no ano anterior. O resultado gerou uma taxa de 15,4 casos por 100 mil habitantes, permitindo ao país antecipar em dois anos a meta estabelecida pela Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que previa atingir o patamar de 16 por 100 mil apenas em 2027.

Apesar da trajetória descendente no volume geral de homicídios, a letalidade provocada por agentes de segurança pública manteve tendência de alta. As mortes decorrentes de intervenções de policiais civis e militares subiram 5,4% em 2025, passando de 6.237 para 6.602 casos — o equivalente a 18 mortes diárias. Com isso, ações policiais já respondem por 16,2% de todas as mortes violentas registradas no território nacional.

No mesmo período, a vitimização de policiais em serviço ou fora dele registrou queda de 3,5%, recuando de 144 para 139 mortes. Por outro lado, o indicador de suicídios entre profissionais da segurança pública acumulou crescimento de 37,8% em comparação ao apurado em 2017.

O relatório aponta a permanência de um perfil demográfico predominante entre os mortos pela violência no país:

  • Gênero: 90,8% das vítimas eram do sexo masculino;

  • Faixa etária: 41,6% dos vitimados tinham entre 18 e 29 anos;

  • Recorte racial: 79,7% das vítimas eram pessoas negras, segmento que apresenta mortalidade 3,5 vezes superior à registrada entre a população branca.

No acumulado dos últimos 14 anos compreendidos pelo monitoramento do FBSP, o Brasil contabiliza 737.883 pessoas mortas em decorrência da violência letal intencional.

O levantamento revela disparidades acentuadas na distribuição geográfica da violência. Entre as unidades da federação, o Amapá apresentou a maior taxa de mortes violentas do país, com 42,5 ocorrências por 100 mil habitantes. Na variação anual, o Rio Grande do Norte liderou o crescimento do indicador, com alta de 19,6% e taxa de 29,1 por 100 mil.

Em âmbito municipal, a cidade de Maranguape, no Ceará, figurou como o município mais violento do país, atingindo o índice de 100,3 MVIs por 100 mil habitantes.

Em avaliação constante no estudo, a pesquisadora do FBSP, Raquel Sousa, pondera que a antecipação das metas de redução de homicídios exige ponderação em relação ao papel do Estado na contenção da violência. A especialista ressalta a necessidade de aprimorar os mecanismos de controle do uso da força pública, destacando que a alta contínua da letalidade policial demonstra a urgência de reformulações nas políticas de segurança adotadas pelas esferas governamentais.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.