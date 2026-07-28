Ação reforçará segurança dos mototaxistas/Foto: Reprodução

Mototaxistas de Cruzeiro do Sul serão contemplados com capacetes de segurança por meio de uma parceria firmada entre o governo estadual e o Sindicato dos Mototaxistas de Cruzeiro do Sul e Região Acre (Simotacs).

A iniciativa busca fortalecer a atividade profissional e melhorar as condições de trabalho da categoria. Além de proteger os condutores, os equipamentos deverão ampliar a segurança dos passageiros que utilizam diariamente esse tipo de transporte.

Os capacetes serão adquiridos e distribuídos aos profissionais durante a execução do projeto. Entretanto, o documento não informa quantas unidades serão compradas nem apresenta a data prevista para o início das entregas.

A parceria foi assinada em 2 de junho e permanecerá vigente até 31 de dezembro deste ano. Os recursos utilizados são provenientes de uma emenda parlamentar estadual apresentada pelo deputado Nicolau Júnior.

Servidores da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo foram designados para acompanhar as atividades, fiscalizar a aplicação dos recursos e analisar os resultados alcançados.

As informações sobre a execução da parceria foram publicadas na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.