27/08/2026
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MP Eleitoral pede impugnação de 974 candidaturas no país

Maioria dos pedidos envolve cargos legislativos

Por Dry Alves, ContilNet
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MP Eleitoral pede impugnação de 974 candidaturas no país
MP contesta registros em todo o país/Foto: Reprodução

O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de 974 registros de candidatura apresentados para as eleições de 2026. As contestações atingem principalmente candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, mas também alcançam disputas pela Presidência da República e por governos estaduais.

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São Paulo concentra a maior parte das ações, com 557 pedidos de impugnação. Maranhão aparece em seguida, com 55, enquanto Minas Gerais contabiliza 41 contestações apresentadas pelo Ministério Público.

Entre as candidaturas presidenciais questionadas está a de Pablo Marçal. A Procuradoria-Geral Eleitoral sustenta que o candidato permanece inelegível até 2032 em razão de condenação por uso indevido dos meios de comunicação nas eleições municipais de 2024.

O levantamento também aponta ao menos nove ações contra candidatos a governador ou vice-governador em sete unidades da Federação. Entre os nomes questionados estão políticos que possuem condenações ou restrições relacionadas à Lei da Ficha Limpa.

A apresentação de uma impugnação não provoca o indeferimento automático da candidatura. Os candidatos serão notificados para apresentar defesa, e caberá à Justiça Eleitoral analisar individualmente os documentos, as condenações e os argumentos apresentados.

Conforme o calendário eleitoral, os pedidos de registro devem ser julgados até 14 de setembro. Até uma decisão definitiva, os candidatos podem continuar realizando campanha, embora alguns estejam sujeitos a restrições determinadas pela Justiça.

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