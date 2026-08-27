MP tenta barrar candidata por uso de ‘Bolsonaro’ no nome de urna

Nome de urna é questionado pelo MP/Foto: Reprodução

O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que rejeite o registro da candidatura de Vanessa da Silva Oliveira a deputada federal. Ela pretende aparecer na urna como “Negona do Bolsonaro”.

Para a Procuradoria, o nome escolhido pode levar parte dos eleitores a acreditar que Vanessa possui parentesco com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A candidata não integra a família do político e afirma utilizar a identificação publicamente desde 2018.

O Ministério Público também sustenta que a candidata tentou manter um nome de urna que já havia sido proibido pela Justiça Eleitoral durante as eleições municipais de 2024.

A legislação permite o uso de apelidos e nomes pelos quais o candidato seja conhecido, desde que não causem dúvida sobre sua identidade, não sejam ofensivos e não provoquem confusão com outros concorrentes.

A discussão ocorre em meio ao aumento de candidaturas que tentam associar seus nomes de urna a lideranças nacionais. Em 2026, pelo menos 28 candidatos solicitaram o uso do sobrenome Bolsonaro, incluindo políticos sem vínculo familiar com o ex-presidente.

O pedido do Ministério Público ainda será julgado pelo TRE-RJ. A candidata poderá apresentar defesa e, caso tenha o registro ou o nome de urna rejeitado, recorrer da decisão à instância superior.