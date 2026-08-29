29/08/2026
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Mulher morre após ser atingida por raio enquanto caminhava em praia

Vítima de 39 anos chegou a ser socorrida por bombeiros e transferida pelo Samu para hospital de alta complexidade

Por Redação ContilNet
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Mulher morre após ser atingida por raio enquanto caminhava em praia
Santa Catarina está entre os três estados com a maior incidência de descargas elétricas no país/Foto: Reprodução

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio na Praia do Sonho, localizada no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, na manhã deste sábado (29).

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A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia por equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram resgatá-la com vida. Devido ao estado grave, uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu a ocorrência e realizou a transferência da paciente para o Hospital Regional de São José (HRSJ), unidade de referência em alta complexidade na região.

A mulher deu entrada no centro hospitalar e permaneceu sob cuidados intensivos da equipe médica, mas não resistiu às lesões provocadas pela descarga elétrica e teve o óbito confirmado poucas horas depois.

Embora o município de Palhoça não figure historicamente entre as cidades com maior registro individual de raios, o estado de Santa Catarina ocupa a posição de terceiro território com maior incidência de descargas elétricas atmosféricas do Brasil.

Especialistas e órgãos de proteção civil orientam que, ao sinal de tempestades ou tempo instável, os frequentadores abandonem imediatamente as áreas abertas de praia para buscar abrigo em estruturas cobertas e seguras.

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