29/07/2026
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Nem o repelente segura: ‘mosquito da dengue’ dança e viraliza na web

Personagem inusitada arrancou risadas na web

Por Redação ContilNet
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Nem o repelente segura: ‘mosquito da dengue’ dança e viraliza na web
Mulher dança fantasiada de mosquito/Foto: Reprodução

Criatividade, bom humor e uma fantasia difícil de ignorar. Uma mulher divertiu internautas ao aparecer dançando pela cozinha vestida como uma versão nada discreta do “mosquito da dengue”.

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Para construir a personagem, ela caprichou nos detalhes: colocou asas iluminadas nas costas, óculos verdes com lentes enormes, uma espécie de coroa e um nariz comprido. Em seguida, começou a dançar e a imitar os movimentos do inseto pela casa.

No vídeo, a mulher entra completamente no personagem e transforma a cozinha em pista de dança. A desenvoltura, o figurino improvisado e a interpretação bem-humorada chamaram a atenção de quem acompanhou a cena.

A publicação foi compartilhada nas redes sociais como entretenimento e arrancou risadas dos internautas. Se a intenção era espantar o mosquito, ninguém sabe. Mas a encenação certamente conseguiu atrair olhares.

Apesar da brincadeira, vale lembrar que o Aedes aegypti é responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Para evitar a proliferação do inseto, a principal orientação é eliminar recipientes que possam acumular água parada.

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