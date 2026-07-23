Ex-paquita negou homofobia e autorizou o uso de sua imagem na turnê

Andréa Sorvetão responde a Xuxa em vídeo/Foto: Reprodução

Andréa Sorvetão usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para rebater declarações recentes de Xuxa Meneghel sobre o afastamento de antigas paquitas. A ex-assistente de palco negou ser homofóbica e afirmou que o rompimento entre as duas ocorreu por divergências políticas.

A manifestação aconteceu após Xuxa conceder uma entrevista ao influenciador Hugo Gloss para falar sobre a turnê “O Último Voo da Nave”. Durante a conversa, a apresentadora declarou que diferenças políticas não seriam motivo para deixar de falar com antigas integrantes do grupo.

Xuxa acrescentou que romperia uma amizade em casos de homofobia. Apesar de não citar diretamente Andréa, a declaração repercutiu nas redes sociais e foi interpretada como uma referência à ex-paquita.

Em um vídeo, Andréa contestou essa versão e citou uma gravação feita ao lado do marido, o cantor Conrado, na qual o casal se definiu como “hétero, cristão e tradicional”.

“Vamos parar com isso? Porque o seu desentendimento comigo é político, sim! Desde que a gente fez um vídeo falando que era hétero, cristão e tradicional. Desde então, você vem querendo colocar essa faixa em mim e no Conrado. Fala logo que o problema é político”, declarou.

A ex-paquita também afirmou que nunca se opôs ao uso de sua imagem na turnê de Xuxa. Segundo ela, fotografias e vídeos de sua participação nos programas da apresentadora podem ser exibidos durante os espetáculos.

“Eu autorizo a minha imagem. Está autorizada. Vocês podem usar”, disse.

Andréa ainda rejeitou publicamente a associação de seu nome à homofobia. O afastamento entre ela e Xuxa ganhou repercussão em 2021, depois que Andréa e Conrado publicaram o vídeo sobre o posicionamento religioso e político do casal.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles