Vídeo: Leopardo pula sobre balcão e ataca comerciante na Índia

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um leopardo salta sobre um balcão e ataca um atendente em uma loja de bebidas na Índia.

As imagens mostram o funcionário verificando o lado de fora após ouvir um grito, pouco antes de o felino saltar sobre o balcão. A loja fica no distrito de Tonk, na cidade de Todaraisingh, no Rajastão.

O trabalhador, aterrorizado, recua, enquanto o leopardo avançava sobre ele, agarrando suas costas antes que ele conseguisse escapar. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (20).

Segundos depois, o predador pode ser visto circulando tranquilamente entre as caixas de bebidas e rastejando sob uma mesa.

A mídia indiana informou que o leopardo atacou primeiro uma pessoa do lado de fora da loja, identificada como Fateh Lal Koli, de 40 anos, antes de avançar no atendente Sanjay Gurjar, de 25 anos.

Ambos os homens ficaram feridos e foram levados às pressas para o hospital, onde agora se recuperam.

Resgate do leopardo

Equipes da polícia e do Departamento Florestal isolaram a área, enquanto uma equipe de resgate especializada do Zoológico de Jaipur iniciava uma operação para capturar o animal.

Após uma operação que durou várias horas, as autoridades sedaram e resgataram com segurança o leopardo, cuja idade é estimada entre quatro e cinco anos.

As autoridades agora investigam como o animal selvagem acabou entrando na cidade.

No início deste mês, um leopardo atacou um entregador de comida enquanto rondava um bairro residencial em Madhya Pradesh. O homem teria sofrido ferimentos leves.

A população de leopardos na Índia cresceu de 12.852 em 2018 para 13.874 em 2022, segundo o relatório “Status dos Leopardos na Índia 2022”, divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente em 29 de fevereiro.

A expansão de áreas residenciais dentro e ao redor de florestas tem levado a um aumento nos conflitos com humanos.

*com informações da Viral Press, agência parceira da Reuters

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

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Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella