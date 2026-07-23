Saiba como projeto vai resgatar tradições musicais do Acre

Projeto resgatará músicas tradicionais/Foto: Reprodução

As práticas musicais tradicionais do Acre serão contempladas por um novo projeto voltado à preservação e valorização das expressões culturais mantidas por diferentes comunidades do estado.

Batizada de “Resgate das práticas musicais tradicionais do Acre: do invisível para o renascimento comunitário”, a iniciativa será executada pelo Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O projeto prevê um investimento de R$ 300 mil, transferido integralmente durante o exercício de 2026. Não há previsão de contrapartida financeira por parte da instituição responsável pela execução das ações.

Embora o documento não apresente todas as atividades planejadas, o título da iniciativa aponta para um trabalho de identificação, valorização e fortalecimento das práticas musicais preservadas no território acreano.

O estado reúne manifestações formadas pela influência de povos indígenas, comunidades tradicionais, migrantes nordestinos e populações que participaram da formação social e cultural da região. Cantos, instrumentos e celebrações comunitárias fazem parte desse patrimônio.

A proposta também pode contribuir para ampliar a visibilidade de músicos, mestres da cultura e grupos que preservam conhecimentos transmitidos entre gerações, especialmente em comunidades afastadas dos grandes centros urbanos.

A parceria terá vigência de um ano, entre 22 de julho de 2026 e 22 de julho de 2027. O termo de colaboração foi assinado pelos representantes do Iphan e do Instituto Nova Era.

As informações constam em extrato publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).