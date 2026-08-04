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Oito apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam R$ 10 mil

Prêmios saíram em Rio Branco e Tarauacá

Por Dry Alves, ContilNet
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Oito apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam R$ 10 mil
Jogos acertaram quatro dezenas do sorteio/Foto: Reprodução

Oito apostas feitas no Acre acertaram quatro dezenas do concurso 3.040 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (4), e garantiram juntas R$ 10.576,50 em prêmios.

Seis bilhetes premiados foram registrados em Rio Branco e dois em Tarauacá. A maior premiação ficou com uma aposta simples de sete números realizada na Lotérica Julião, na capital, que recebeu R$ 3.172,95 após formar três combinações vencedoras da quadra.

Outras sete apostas receberam R$ 1.057,65 cada. Em Rio Branco, os jogos foram feitos na Lotérica Vitória, na Casa Lotérica do Bosque, na Lotérica do Mercado e pelos canais eletrônicos da Caixa.

Uma das apostas premiadas da capital foi registrada como bolão com cinco cotas. Os dois jogos vencedores de Tarauacá foram realizados pelo Internet Banking Caixa e pelos canais eletrônicos.

As dezenas sorteadas no concurso foram:

03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54

Nenhuma aposta do Acre acertou cinco ou seis números. O concurso colocou em disputa um prêmio principal superior a R$ 133 milhões.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis. Além do prêmio principal, destinado a quem acerta os seis números, a modalidade também paga valores para apostas que fazem a quina ou a quadra.

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