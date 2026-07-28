Papel vai reforçar educação inclusiva/Foto: Reprodução

Estudantes com deficiência visual atendidos pela rede estadual de ensino deverão receber novos materiais destinados à leitura e à escrita em braile. A Secretaria de Educação abriu uma cotação para adquirir papel específico para as atividades pedagógicas.

Os itens serão direcionados ao Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), vinculado ao Departamento de Educação Especial.

A aquisição prevê 30 caixas de papel contínuo para impressão em braile, cada uma com mil folhas. Também deverão ser compradas duas resmas de papel no tamanho A4, com 500 folhas cada.

O material possui gramatura adequada para suportar os pontos em relevo formados durante a impressão ou a escrita. Dessa forma, será utilizado na preparação de conteúdos acessíveis e em outras atividades realizadas com os estudantes.

Empresas interessadas poderão encaminhar as propostas por e-mail até as 17h30 desta quinta-feira (30). A escolha será feita pelo menor preço apresentado para cada item, desde que sejam atendidas as especificações estabelecidas.

O aviso para apresentação das propostas foi publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.