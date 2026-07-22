Pipas: de brincadeira simples a acidentes e interrupções no fornecimento de energia

Mais de 30 mil clientes foram afetados só esse ano por causa de pipas

Empinar pipa é uma brincadeira tradicional que encanta pessoas de todas as idades, No entanto, quando praticada em locais inadequados, pode causar acidentes graves e interrupções no fornecimento de energia. Somente nos seis primeiros meses de 2026, foram registradas 63 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica, deixando mais de 30 mil clientes sem energia por alguns período.

A técnica de segurança da Energisa Acre, Miriam Moura, orienta que a brincadeira seja realizada apenas em locais apropriados.

“O ideal é empinar pipa em parques, praças, campos de futebol e áreas rurais, sempre longe de fios, cabos, torres e subestações de energia. Quando a brincadeira acontece em locais inadequados, há risco de choque elétrico e de interrupções no fornecimento, que podem afetar inclusive serviços essenciais”, alerta.

A técnica de segurança também reforça que ninguém deve tentar retirar pipas presas na rede elétrica ou em postes. Além disso, o uso de cerol e linha chilena é proibido por lei, pois esses materiais podem romper cabos elétricos e provocar acidentes graves com pedestres, ciclistas e motociclistas.

“Vale lembrar que apenas profissionais autorizados pela Energisa, devidamente treinados e equipados, podem realizar intervenções na rede elétrica”, destaca Miriam.

Orientações de segurança

O contato com a rede elétrica pode provocar choques, curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia. Por isso, é importante seguir algumas recomendações:

Não suba em postes, telhados, lajes ou torres para retirar pipas presas;

Não utilize canos, cabos de vassoura, pedaços de madeira ou objetos metálicos para tentar remover pipas presas na fiação;

Não use linha chilena nem cerol;

Não empine pipas em dias de chuva ou com ventos fortes.

Em casos de ocorrência com a rede elétrica, os clientes devem acionar a Energisa pelos canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Telefone: 0800 647 7196

Conteúdo Original / Fonte: Ascom