Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe projeto para recuperação da BR-364

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, recebeu nesta terça-feira, 21, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, que apresentou o novo projeto de reconstrução da BR-364. Ele detalhou as ações previstas para a recuperação da rodovia, que utilizará a técnica do macadame hidráulico, considerada a alternativa mais adequada para as condições do solo acreano.

O DNIT informou que, após a conclusão da licitação, as obras da reconstrução deverão ser iniciadas entre os meses de agosto e setembro, marcando o início de uma das maiores intervenções já realizadas na BR-364, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade e reduzir a necessidade de manutenções frequentes ao longo da rodovia.

Na apresentação, a equipe do DNIT explicou que a BR-364, pavimentada entre os anos de 2000 e 2013, passou a apresentar problemas estruturais poucos anos após sua conclusão. Estudos realizados desde 2014 apontaram que a manutenção convencional não seria suficiente para solucionar as falhas, levando ao desenvolvimento de um novo projeto de reconstrução baseado em estudos geotécnicos específicos para a região.

Ricardo Araújo destacou que o macadame hidráulico foi escolhido por oferecer maior resistência às características do solo do Acre, que sofre constantes movimentações e apresenta grande influência do período chuvoso.“Viemos apresentar ao prefeito e à equipe do município todas as etapas que estão sendo executadas e o planejamento da recuperação da BR-364. Nossa meta é que, até o final de agosto, os trechos em manutenção estejam totalmente recuperados, eliminando os buracos e melhorando a trafegabilidade. Paralelamente, estamos avançando com a licitação da reconstrução definitiva utilizando o macadame hidráulico, uma solução desenvolvida a partir de estudos do DNIT Nacional e que oferece maior durabilidade para as condições da Amazônia”, explicou.

Segundo o DNIT, a técnica consiste na utilização de camadas de pedras de diferentes granulometrias, compactadas e estabilizadas, formando uma estrutura mais rígida e resistente, capaz de reduzir os impactos provocados pela água e aumentar a vida útil do pavimento.

O projeto de reconstrução contempla o trecho entre Sena Madureira e o Rio Liberdade, totalizando 416,4 quilômetros, com investimento estimado em aproximadamente R$ 5 bilhões, por meio de recursos previstos no Novo PAC. A execução da obra deverá ocorrer ao longo de cinco a seis anos.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da reunião e reforçou que a recuperação da BR-364 representa um avanço para toda a região do Juruá.“É uma satisfação receber a equipe do DNIT em Cruzeiro do Sul para apresentar esse importante projeto. A BR-364 é a principal ligação terrestre da nossa região com o restante do estado, sendo fundamental para o transporte de pessoas, mercadorias, atendimento à saúde e fortalecimento da nossa economia. Ver um planejamento técnico sendo apresentado nos dá esperança de que teremos uma rodovia mais segura, duradoura e capaz de garantir o desenvolvimento do Vale do Juruá”, afirmou o prefeito.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom