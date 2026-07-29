Rede pública mantém atendimentos de neurologia para adultos e crianças

Serviço atende adultos e crianças/Foto: Reprodução

Pacientes adultos e crianças atendidos pela rede pública estadual continuam abrangidos por um contrato de serviços especializados em neurologia clínica, neurologia pediátrica, neurocirurgia geral e neurocirurgia pediátrica.

O atendimento inclui casos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, cirurgias eletivas e procedimentos urgentes. O serviço também contempla avaliações médicas, acompanhamento clínico de pacientes internados e constatação de morte encefálica.

Entre as unidades alcançadas pelo contrato estão o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o Hospital da Criança e a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre).

O contrato foi firmado em 2020 com o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental. A publicação atual não anuncia uma nova contratação, mas atualiza a equipe encarregada de acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

A definição dos responsáveis consta na página 53 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29).