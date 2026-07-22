Polícia Boliviana devolve carro furtado no Brasil em 2019

Entrega do bem ocorreu no porto de Guayaramerín, na divisa com o estado de Rondônia

Restituição cumpre tratados bilaterais para enfrentamento de crimes transnacionais/ Foto: Reprodução

A Direção de Prevenção e Investigação de Roubo de Veículos (Diprove), órgão integrante da Polícia Boliviana, realizou a devolução de um automóvel furtado no Brasil no ano de 2019 às autoridades brasileiras. A entrega do bem foi efetuada no porto de Guayaramerín, cidade boliviana situada na faixa de fronteira com o estado de Rondônia.

O transporte do veículo até o lado brasileiro da fronteira ocorreu por meio de navegação pelo Rio Mamoré, cumprindo os protocolos estabelecidos nos acordos internacionais de cooperação bilateral firmados entre os governos do Brasil e da Bolívia para o combate a delitos transnacionais.

De acordo com informações fornecidas pela Diprove, o procedimento integra um conjunto de ações conjuntas destinadas a coibir o roubo, o furto e a receptação de automóveis na região fronteiriça, além de ampliar o intercâmbio de dados e a integração entre as forças policiais dos dois países.

A polícia não informou detalhes sobre a identidade do proprietário do bem nem sobre o contexto em que a localização e a apreensão do automóvel ocorreram em solo boliviano. O caso evidencia o fortalecimento das rotinas de cooperação no enfrentamento do trânsito de veículos de procedência ilícita ao longo da linha de fronteira.