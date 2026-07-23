Polícia Civil prende ex-gerente suspeito de desviar R$ 5 milhões de clientes idosos

Investigação iniciada em 2025 apontou uso indevido de senhas de correntistas idosos para transferências/ Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Estado de Goiás efetuou a prisão de Vinícius José de Souza, ex-gerente de uma agência do Banco Itaú no Setor Cândida de Moraes, em Goiânia. Ele é investigado pelo desvio de aproximadamente R$ 5 milhões de contas bancárias pertencentes a cerca de dez clientes com domicílio em Goiás e no Distrito Federal.

A captura do investigado ocorreu nesta quarta-feira (22/7) no município de Catalão (GO), em uma ação conjunta coordenada por agentes do 16º Distrito Policial de Goiânia com suporte do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic).

As investigações policiais tiveram início em outubro de 2025, após a formalização de uma denúncia referente ao desvio não autorizado de R$ 1,5 milhão de uma única conta. De acordo com as apurações, o ex-funcionário adotava padrão operacional sistemático: obtinha as senhas de acesso dos correntistas — predominantemente pessoas idosas — e efetuava transferências financeiras direcionadas a contas de terceiros.

Com o objetivo de identificar outros possíveis afetados pelo esquema, a Polícia Civil autorizou a divulgação da imagem do custodiado, orientando eventuais vítimas a buscarem atendimento na delegacia responsável pelo caso.

Em nota oficial, o Itaú Unibanco informou que a prisão do ex-colaborador é fruto de procedimento apuratório interno no qual a instituição atuou em cooperação ativa com os órgãos policiais desde o surgimento dos primeiros indícios.

A instituição financeira declarou ainda que todos os clientes impactados pelas movimentações indevidas foram integralmente ressarcidos e receberam o suporte necessário. O banco reiterou que a conduta do investigado viola as diretrizes do seu Código de Ética e de suas políticas de integridade, mantendo-se à disposição do Poder Judiciário para o desdobramento das responsabilizações criminais.