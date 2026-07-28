Obra passará sobre o Riozinho do Andirá

Estrutura terá 68 metros sobre o Riozinho/Foto: Reprodução

Uma ponte de concreto armado com 68 metros de extensão integra o projeto de infraestrutura previsto para o Ramal dos Paulistas, no município de Porto Acre. A estrutura será construída sobre o Riozinho do Andirá.

Conforme o projeto, a ponte terá 5,20 metros de largura. A obra faz parte do contrato firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) com uma empresa de engenharia.

A estrutura deverá melhorar a ligação pela estrada vicinal e oferecer uma travessia permanente sobre o curso de água. O documento analisado, contudo, não apresenta uma nova data para conclusão ou entrega da ponte.

O contrato foi assinado em outubro de 2022. A publicação atual designa os servidores responsáveis pela gestão e pela fiscalização dos serviços, incluindo o acompanhamento administrativo, quantitativo e qualitativo da execução.

A nova equipe deverá verificar o cumprimento das obrigações previstas e manter atualizadas as informações relacionadas ao contrato.

A designação dos gestores e fiscais foi publicada na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.