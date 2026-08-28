Prefeitura de Rio Branco oferece tratamento para quem deseja parar de fumar

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece acompanhamento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. O programa existe há 22 anos e conta com atendimento individual e grupos de tabagismo nas unidades de saúde do município.
Os participantes recebem acompanhamento médico e de enfermagem, além de atendimento odontológico, quando necessário. De acordo com a avaliação de cada paciente, também podem ser disponibilizados medicamentos e terapias de reposição de nicotina, como goma de mascar e adesivos.
Segundo Arlene Moura, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo da Saúde, os grupos são importantes para fortalecer o processo de cessação.
“O grupo é muito importante porque oferece apoio mútuo, orientação profissional e estratégias práticas para ajudar as pessoas a parar de fumar”, destacou.
Somente no primeiro semestre deste ano, 300 pacientes aderiram ao programa e passaram a receber acompanhamento na rede municipal.
Segundo o Ministério da Saúde, 11,7% da população adulta brasileira era fumante há dois anos. O tabagismo é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e diversos tipos de câncer.
As inscrições para os grupos permanecem abertas durante todo o ano. Quem deseja parar de fumar pode procurar uma das unidades e dar o primeiro passo para uma vida mais saudável.
Atendimento individual
* USF Genilson Pinto – Rua Maria de Lourdes, nº 144, bairro Triângulo Novo.
* USF Francisco Carneiro de Lima – Rua Vasco da Gama, Loteamento Mutambo, nº 27, bairro São Francisco.
* USF Francisco Eduardo de Paiva – Rua Amoty Pascoal, nº 722, bairro Rui Lino.
* USF Platilde Oliveira – Rua Rio de Janeiro, s/n, bairro Tancredo Neves.
* URAP Francisco Bacurau – Rua América Mateus, s/n, Vila Albert Sampaio.
* USF Barro Vermelho – Estrada do Barro Vermelho, s/n, Vila Jorge Kalume.
* USF Ivacirene Lourenço do Carmo – Rua Rio Negro, s/n, Portal da Amazônia.
* USF Maria Sofia – Rua Flaviano Melo, nº 78, Santa Cecília.
Atendimento em grupo
* USF Benfica – Rodovia AC-40, Km 09, bairro Benfica.
* USF Maria Verônica – Rua Rio Grande do Sul, s/n, bairro Preventório.
* USF Elpídio Moreira – Rua da Praça, s/n, bairro Defesa Civil.
* USF Maria Áurea Vilela – Avenida Epaminondas Jácome, nº 1878, bairro Cadeia Velha.