Prefeitura de Rio Branco oferece tratamento para quem deseja parar de fumar

Programa da Saúde mantém grupos de tabagismo com inscrições abertas durante todo o ano

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece acompanhamento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. O programa existe há 22 anos e conta com atendimento individual e grupos de tabagismo nas unidades de saúde do município.

Os participantes recebem acompanhamento médico e de enfermagem, além de atendimento odontológico, quando necessário. De acordo com a avaliação de cada paciente, também podem ser disponibilizados medicamentos e terapias de reposição de nicotina, como goma de mascar e adesivos.

Segundo Arlene Moura, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo da Saúde, os grupos são importantes para fortalecer o processo de cessação.

“O grupo é muito importante porque oferece apoio mútuo, orientação profissional e estratégias práticas para ajudar as pessoas a parar de fumar”, destacou.

Somente no primeiro semestre deste ano, 300 pacientes aderiram ao programa e passaram a receber acompanhamento na rede municipal.

Segundo o Ministério da Saúde, 11,7% da população adulta brasileira era fumante há dois anos. O tabagismo é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e diversos tipos de câncer.

As inscrições para os grupos permanecem abertas durante todo o ano. Quem deseja parar de fumar pode procurar uma das unidades e dar o primeiro passo para uma vida mais saudável.

Atendimento individual

* USF Genilson Pinto – Rua Maria de Lourdes, nº 144, bairro Triângulo Novo.

* USF Francisco Carneiro de Lima – Rua Vasco da Gama, Loteamento Mutambo, nº 27, bairro São Francisco.

* USF Francisco Eduardo de Paiva – Rua Amoty Pascoal, nº 722, bairro Rui Lino.

* USF Platilde Oliveira – Rua Rio de Janeiro, s/n, bairro Tancredo Neves.

* URAP Francisco Bacurau – Rua América Mateus, s/n, Vila Albert Sampaio.

* USF Barro Vermelho – Estrada do Barro Vermelho, s/n, Vila Jorge Kalume.

* USF Ivacirene Lourenço do Carmo – Rua Rio Negro, s/n, Portal da Amazônia.

* USF Maria Sofia – Rua Flaviano Melo, nº 78, Santa Cecília.

Atendimento em grupo

* USF Benfica – Rodovia AC-40, Km 09, bairro Benfica.

* USF Maria Verônica – Rua Rio Grande do Sul, s/n, bairro Preventório.

* USF Elpídio Moreira – Rua da Praça, s/n, bairro Defesa Civil.

* USF Maria Áurea Vilela – Avenida Epaminondas Jácome, nº 1878, bairro Cadeia Velha.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom