Prefeitura divulga escolas vencedoras do Prêmio Alfabetiza Rio Branco

Resultado foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (30) e reconhece dez unidades da rede municipal

Além da seleção das dez escolas com melhor desempenho, a portaria também divulga a categoria. /Foto: Marcos Araújo, Secom

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do Prêmio Alfabetiza Rio Branco, Compromisso com a Alfabetização, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Seme) que reconhece as escolas da rede municipal com os melhores resultados em alfabetização.

A relação das unidades contempladas foi oficializada por meio da Portaria nº 352, de 28 de julho de 2026, e tem como base os indicadores de leitura e escrita do Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (Avalia Acre 2025), disponibilizados pela plataforma CAEd.

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Ao todo, dez escolas foram reconhecidas na categoria Top 10 da Alfabetização. As unidades premiadas são: Escola de Ensino Fundamental Anice Dib Jatene, Dr. José Carvalho, Dr. Zaqueu Machado, Francisco Augusto Bacurau, José Potyguara, Juvenal Antunes, Luiz de Carvalho Fontenele, Mariana da Silva Oliveira, Marilene Mansour e Monte Castelo.

Além da seleção das dez escolas com melhor desempenho, a portaria também divulga a categoria Excelência Municipal Top 3, que reúne as unidades com os maiores índices de alfabetização da rede. O primeiro lugar ficou com a Escola de Ensino Fundamental Marilene Mansour, seguida pela Escola de Ensino Fundamental Luiz de Carvalho Fontenele, em segundo, e pela Escola de Ensino Fundamental José Potyguara, em terceiro.

O prêmio foi instituído pela Portaria nº 336, publicada em 15 de julho deste ano, como parte das ações da Secretaria Municipal de Educação para incentivar e reconhecer os avanços na alfabetização dos estudantes da rede pública municipal. A avaliação dos resultados foi realizada por uma comissão criada por meio da Portaria nº 346, de 23 de julho de 2026.

De acordo com a Seme, o reconhecimento considera exclusivamente os resultados obtidos pelas escolas nos indicadores de leitura e escrita aferidos pelo Avalia Acre 2025, reforçando o compromisso da rede municipal com a melhoria da aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental.