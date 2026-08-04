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Prio tem salto de 169% no lucro do 2° trimestre a US$ 413,3 milhões

No segundo trimestre de 2025, o custo de extração foi de US$ 13,8 por barril

Por Redação ContilNet
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Prio tem salto de 169% no lucro do 2° trimestre a US$ 413,3 milhões

A Prio divulgou nesta terça-feira (4) que obteve lucro líquido de US$ 413,3 milhões no segundo trimestre de 2026, 169% a mais do que o registrado no mesmo período de 2025, quando atingiu lucro de US$ 153,7 milhões. O Ebitda da companhia foi recorde e subiu 239% no segundo trimestre, para US$ 847,1 milhões, enquanto a receita líquida teve alta de 160%, para US$ 1,2 bilhão.

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Já o custo de extração (lifting cost) teve queda de 5%, para US$ 8,9 por barril no segundo trimestre na comparação com o trimestre anterior, e recuo de 36% na comparação anual. No segundo trimestre de 2025, o custo de extração foi de US$ 13,8 por barril.

“Essa redução reflete a otimização dos custos operacionais de Peregrino após a assunção da operação do campo pela Prio, em novembro de 2025, bem como a entrada em operação dos quatro poços produtores previstos no projeto de desenvolvimento de Wahoo, concluída em junho de 2026, que contribuiu para a diluição dos custos do cluster Valente”, explicou a Prio.

Segundo a companhia, o principal marco do trimestre foi a conclusão do desenvolvimento de Wahoo, por avanços importantes no projeto de importação de gás em Peregrino e pela perfuração de novos poços.

“Em Wahoo, iniciamos o trimestre com dois poços conectados ao FPSO de Frade e uma produção de 20 mil barris por dia. Em abril, conectamos o terceiro poço, elevando a produção do campo para 30 mil barris por dia e, em junho, conectamos o quarto, alcançando 40 mil barris por dia e concluindo o primeiro desenvolvimento integralmente executado pela Prio”, disse a empresa.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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