Equipamentos apoiarão produção regional/Foto: Reprodução

Produtores rurais do Vale do Juruá serão beneficiados com novos equipamentos destinados ao processamento de farinha e farofa. A iniciativa busca fortalecer a cadeia produtiva regional e ampliar a capacidade de beneficiamento dos alimentos.

A ação será executada pela Cooperativa de Produtores Rurais, Agricultores Familiares e Extrativistas do Juruá, a Juruá Alimentos. A entidade terá seis meses para cumprir o plano de trabalho estabelecido com o governo estadual.

O projeto contará com R$ 50 mil para a aquisição dos equipamentos. Os recursos serão repassados por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e deverão ser aplicados exclusivamente nas atividades previstas na parceria.

A compra dos equipamentos pode contribuir para melhorar as etapas de preparação, beneficiamento e padronização dos produtos. A farinha integra a cultura alimentar e a economia de diversas comunidades rurais da região do Juruá.

O prazo da parceria poderá ser prorrogado, desde que exista interesse das partes e a solicitação seja apresentada com antecedência mínima de 30 dias do encerramento.

O termo de colaboração firmado entre a Secretaria de Agricultura e a Juruá Alimentos saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).