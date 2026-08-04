Quanto custa levar uma criança na Expoacre? Vídeo mostra valor de uma noite na feira

Entretenimento por 10 minutos em brinquedos variou entre R$ 15 e R$ 10 durante a visita/ Foto: Reprodução

Um vídeo gravado durante a Expoacre 2026 chamou a atenção de quem planeja levar as crianças para passear no Parque de Exposições Wildy Viana. Em tom descontraído e direto, uma mãe decidiu somar, passo a passo, cada despesa da noite ao lado do filho, mostrando quanto custa a experiência para quem frequenta o evento em família.

A postagem detalha o consumo ao longo da visita e serve como um guia informal de preços para os visitantes da feira agropecuária. Na soma final, o passeio de poucas horas atingiu R$ 185.

A contabilidade começou com os itens de entretenimento do parque de diversões e brinquedos infláveis, que representam fatia expressiva do orçamento infantil na feira.

Confira a lista detalhada de gastos apresentada no vídeo:

Banana pizza: R$ 10

Tobogã (10 minutos): R$ 15

Pula-pula (10 minutos): R$ 15

Pescaria: R$ 10

Touro mecânico: R$ 15

Garrafa de água: R$ 5

Prato de jantar (arroz, macarrão, farofa e suco): R$ 65

A mãe do vídeo ressaltou ainda que o valor total não incluiu a compra de sobremesa, como sorvete, e brincou sobre os pedidos constantes do filho ao longo do trajeto, questionando os seguidores sobre o custo-benefício de levar os pequenos ao evento.

O conteúdo gerou identificação rápida entre pais e mães acreanos nas redes sociais, dividindo opiniões. De um lado, internautas pontuam que os valores praticados no Parque de Exposições exigem planejamento financeiro prévio para não comprometer o orçamento do mês. De outro, visitantes destacam que a feira ocorre uma vez ao ano e representa uma das principais opções de lazer cultural do estado.