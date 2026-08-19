Quarta-feira de calor abafado e alerta para temporais no Acre

Previsão do portal O Tempo Aqui indica alta probabilidade de chuvas intensas e ventos fortes em todo o estado

Rio Branco-Foto: Ramom Aquim

A quarta-feira (19) será marcada por tempo quente, abafado e instável em todo o Acre, segundo previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui. O predomínio do sol acompanhado de nuvens deve ser intercalado por pancadas de chuva pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade e vir acompanhadas de temporais em diferentes regiões do estado.

O panorama de calor e precipitações isoladas estende-se também a Rondônia, ao sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, ao sul e oeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

Nas regiões leste e sul do Acre, o clima segue abafado, com alta probabilidade de chuvas fortes e temporais isolados ao longo do dia.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 45% e 55% no período da tarde, alcançando picos de 90% a 100% durante a madrugada e o amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos, predominando da direção sudeste com variações de sul e sudoeste, havendo alta probabilidade de rajadas fortes e ocasionais de perigo.

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 32°C a 34°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 32°C a 34°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 32°C a 34°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 32°C a 34°C.

No centro e no oeste acreano, o padrão de abafamento se repete, com períodos de sol entre nuvens e risco elevado para tempestades locais.

A umidade mínima no período vespertino varia entre 55% e 65%, com máxima atingindo até 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos predominam da direção norte, com variações de noroeste e nordeste, também sob alerta de alta probabilidade para rajadas de forte intensidade.