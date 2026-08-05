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Quarta-feira de calor intenso e possibilidade de temporais no Acre

Há média probabilidade de chuvas rápidas com ventos fortes e raios

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Quarta-feira de calor intenso e possibilidade de temporais no Acre
Rio Branco-Foto: Ramom Aquim

O tempo quente, acompanhado de sol e variação de nuvens, predomina em todo o Acre nesta quarta-feira (5/8). Segundo previsão do pesquisador climático Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui, a estabilidade do calor abafado traz também a possibilidade de pancadas de chuva passageiras e isoladas no estado.

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Apesar da baixa probabilidade de volumes elevados de chuva em geral, Friale alerta para a média probabilidade de ocorrência de temporais pontuais, que podem vir acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas.

O cenário de calor e chuvas isoladas se estende a estados vizinhos e regiões fronteiriças, como Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e áreas de selva no Peru.

Condições por região no estado

Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

O dia será de calor intenso, com sol entre nuvens e chance de chuvas rápidas e isoladas. A umidade relativa do ar mínima varia entre 35% e 45% no período da tarde, enquanto a máxima oscila de 80% a 90%. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção norte (com variações de noroeste e nordeste), mas há média probabilidade de rajadas moderadas a fortes.

Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

Predomínio de tempo quente com sol e nuvens, com possibilidade de pancadas pontuais. A umidade relativa do ar atinge a mínima entre 45% e 55% à tarde, e máxima entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos seguem o mesmo padrão fraco a calmo de norte/noroeste, com média probabilidade para ventos mais intensos durante episódios de temporal.

Temperaturas previstas por município

Municípios / Regiões Mínima (ºC) Máxima (ºC)
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre 22 a 24 34 a 36
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil 21 a 23 34 a 36
Plácido de Castro e Acrelândia 22 a 24 34 a 36
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus 22 a 24 34 a 36
Tarauacá e Feijó 22 a 24 34 a 36
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves 22 a 24 33 a 35
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão 22 a 24 33 a 35
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