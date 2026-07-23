Queda avião VoePass: pilotos esqueceram de acionar sistema de degelo

Segundo a apuração do Cenipa, a aeronave por diversas vezes acionou o alerta electronic ice detector

Os pilotos do voo 2287 da VoePass, que caiu em Vinhedo (SP) em agosto de 2024, conversavam sobre questões pessoais no momento da queda da aeronave. É o que aponta o relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgado nesta quinta-feira (23), em Brasília. Na ocasião, os profissionais teriam esquecido de ligar o sistema de degelo, mesmo após alertas emitidos pelo avião.

“O comandante comentou que ele poderia ligar todos os sistemas de-icing [sistema de degelo]. O copiloto, então, questiona o que o comandante teria dito. E o comandante respondeu que já tinha ligado todos os sistemas de-icing. Porém, o sistema permaneceu desligado”, explicou o tenente-coronel Paulo Mendes Fróes, que participou das investigações.

Segundo a apuração do Cenipa, a aeronave por diversas vezes acionou o alerta electronic ice detector, que indica situação favorável para acúmulo de gelo e deveria levar ao acionamento de protocolos, como mudança de velocidade e acionamento do sistema de degelo.

O militar afirmou que, “embora os tripulantes tivessem sido submetidos aos treinamentos exigidos” para operar um avião em situação de formação de gelo severo, “as ações observadas durante o voo do acidente não se mostraram condizentes com o nível mínimo de proficiência desejado” e não houve resposta adequada aos alertas.

Memória

O voo 2283 da Voepass decolou de Cascavel (PR) na tarde de 9 de agosto de 2024 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Durante a aproximação de São Paulo, o ATR 72-500 perdeu rapidamente sustentação e caiu em um condomínio residencial em Vinhedo, no interior paulista.

Os primeiros dados da investigação mostraram que a aeronave enfrentava condições severas de formação de gelo. O piloto chegou a relatar problemas no sistema de degelo, enquanto os gravadores registraram alertas como Cruise Speed Low e Degraded Performance, indicando perda progressiva de desempenho da aeronave.

As 62 pessoas a bordo – 58 passageiros e quatro tripulantes – morreram.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardoribeiro.

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