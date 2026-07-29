29/07/2026
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Rede hospitalar do Acre terá reforço de medicamentos antimicrobianos

Produtos atenderão unidades hospitalares

Por Dry Alves, ContilNet
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Rede hospitalar do Acre terá reforço de medicamentos antimicrobianos
Medicamentos reforçarão os estoques/Foto: Reprodução

A rede hospitalar do Acre contará com contratos destinados ao fornecimento de medicamentos antimicrobianos. Os produtos serão distribuídos às unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

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Os antimicrobianos abrangem medicamentos utilizados no tratamento de infecções causadas por microrganismos. O uso desses produtos depende de avaliação e prescrição profissional, especialmente diante do risco de resistência provocado pela utilização inadequada.

Os documentos publicados não apresentam a relação dos medicamentos, as quantidades adquiridas nem os hospitais que receberão cada item. Entretanto, indicam que diferentes empresas foram contratadas para atender à demanda da rede estadual.

Também foram definidas as equipes responsáveis por acompanhar e fiscalizar os contratos. Caberá aos servidores verificar o cumprimento das obrigações, registrar possíveis ocorrências e conferir a entrega dos produtos.

As portarias relacionadas aos contratos foram publicadas entre as páginas 47 e 50 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29).

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