Reforma do Centro de Zoonoses sobe para quase R$ 300 mil

Serviços adicionais elevaram o contrato em mais de R$ 74 mil

Obra recebeu acréscimo de 33,29%/Foto: Reprodução

A reforma do Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul ficará R$ 74.843,90 mais cara após a inclusão de serviços adicionais no contrato. O termo aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Com o acréscimo, o valor global da obra passou de R$ 224.775,69 para R$ 299.619,59. O aumento corresponde a 33,29% do montante inicialmente contratado.

Segundo o documento, os recursos adicionais serão utilizados na execução de serviços necessários à reforma, sem mudança na natureza do projeto original. O extrato, no entanto, não detalha quais intervenções foram acrescentadas.

A obra é executada pela empresa Marbril Construtora Ltda. e custeada com recursos de convênio com o governo federal.

Apesar da elevação no valor, o prazo de vigência do contrato permanece inalterado. O termo foi assinado na quinta-feira (16).

O Centro de Zoonoses desenvolve ações relacionadas à vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas entre animais e seres humanos, além de atividades voltadas ao acompanhamento de animais que representam risco à saúde pública.