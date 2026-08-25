Renan Santos rebatendo nota de Janja com novos ataques: “Rainha louca e deslumbrada”

Empresário respondeu à acusação de misoginia feita pela primeira-dama após declarações em debate na TV

Candidato do partido Missão criticou a influência de Janja na formulação de políticas públicas do governo/ Foto: Reprodução

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) rebateu, nesta segunda-feira (25), a nota de repúdio divulgada pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Alvo de declarações do empresário durante o debate presidencial promovido pela TV Band no domingo (23), Janja o havia acusado de misoginia. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Renan voltou a atacar a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamando-a de “rainha louca e deslumbrada”.

Durante o confronto na televisão, o candidato criticou a ausência de Lula no encontro e dirigiu ofensas à primeira-dama ao afirmar que o presidente “tem que ficar lá com aquela Janja” e que teria “companhias melhores” caso comparecesse ao estúdio.

Em resposta à manifestação de Janja, que classificou as falas como um “ataque pessoal e misógino”, o postulante renovou as declarações contra a influência dela na gestão federal.

“Janja, que é narcisista, não foi eleita para nenhuma posição. Entretanto, ela é a pessoa mais influente do governo Lula. Ela interfere na formação de políticas públicas, ela cria fake news como criou contra o Discord, e essas fake news geram consequências inclusive jurídicas para empresas como essa. Ninguém deu para Janja esse poder”, declarou.

O candidato sustentou que a primeira-dama representa uma má influência e defendeu que, em um regime democrático, apontar aspectos negativos sobre figuras públicas não deve ser visto como um erro, independentemente do gênero.

Ao final da gravação, o empresário desafiou o presidente a comparecer ao próximo confronto entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

“Faço o seguinte: já que você se sentiu tão ofendida, envie o seu marido, o Lula, para o próximo debate comigo no SBT. Assim ele vai poder defender a honra dele e vai poder se explicar pra mim por que é que você é uma boa companhia. Tá feliz? Acho que é o melhor caminho”, concluiu.

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