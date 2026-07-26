Representante da Ilha do Mel vence o Miss Universe Brasil 2026

Paranaense foi coroada neste sábado/Foto: Reprodução

A modelo Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 na noite deste sábado (25). Representando a Ilha do Mel, no Paraná, ela superou as demais candidatas após participar de todas as etapas da competição nacional.

Com a conquista, Marcella assume a missão de representar o Brasil no Miss Universe 2026. A competição internacional será realizada em novembro, em San Juan, capital de Porto Rico.

Natural de Curitiba, Marcella já possui experiência em concursos de beleza. Em 2021, venceu o Miss Universo Paraná e, neste ano, conquistou o título de Miss Universe Ilha do Mel, que garantiu sua participação na disputa nacional.

A trajetória da brasileira no mundo dos concursos começou ainda na adolescência. Em 2019, aos 19 anos, ela participou de uma competição internacional realizada na China.

Além dos concursos, Marcella trabalha como modelo fotográfica. Nas redes sociais, também compartilha a paixão pelos animais e revela o desejo de criar um canil destinado ao resgate de cães abandonados.

Após a vitória nacional, a paranaense deverá iniciar uma rotina de preparação para a disputa internacional. A edição de 2026 marcará o 75º aniversário do Miss Universe e será realizada no Coliseu de Porto Rico José Miguel Agrelot, com capacidade para 18,5 mil pessoas, conforme anunciado pela organização do concurso