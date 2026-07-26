A CPFL Paulista informou, na manhã deste domigno (26), que 6.232 unidades consumidoras ainda permanecem sem energia em Ribeirão Preto após o forte temporal que atingiu a região na última sexta-feira (24). Segundo a concessionária, cerca de 98% dos clientes da cidade já tiveram o fornecimento restabelecido, e aproximadamente 300 equipes seguem mobilizadas para concluir os reparos na rede elétrica.

De acordo com a empresa, profissionais de Franca, Araraquara, Campinas, Piracicaba, de outras distribuidoras do Grupo CPFL Energia e de empresas parceiras reforçam o trabalho de recuperação do sistema, realizado de forma ininterrupta desde o temporal.

A concessionária informou que os esforços estão concentrados na reconstrução de 54 torres de transmissão e na substituição de mais de 250 postes, estruturas consideradas essenciais para a normalização completa do sistema, principalmente nas áreas que sofreram os maiores impactos.

Além de Ribeirão Preto, a CPFL atualizou a situação do fornecimento em outros municípios da região. Em Taquaritinga, cerca de 1,7 mil clientes seguem em processo de recomposição. Em Dumont, aproximadamente 467 clientes permanecem sem energia. Já em Guariba, a companhia informou que concentra os trabalhos de reconstrução da rede ao longo desta segunda-feira para restabelecer o fornecimento aos cerca de 13 mil clientes que ainda estão sem energia.

A concessionária afirmou que mantém prioridade no atendimento a serviços essenciais, como hospitais, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água, além de ocorrências que ofereçam risco à segurança da população.

Os trabalhos são realizados em conjunto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as prefeituras da região e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A CPFL também orienta que a população não toque em fios rompidos nem em galhos de árvores que estejam sobre a rede elétrica, mesmo que aparentem estar desenergizados. Nesses casos, a recomendação é acionar imediatamente a concessionária e o Corpo de Bombeiros e aguardar o atendimento.

Estragos após temporais

A prefeitura de Ribeirão Preto (SP) decretou emergência e estado de calamidade pública, nesta sexta-feira (24), após a cidade sofrre com danos causados por fortes chuvas e ventos intensos. Um idoso de 90 anos morreu após um desabamento.

Segundo a Defesa Civil do Estado, as tempestades provocaram rajadas de vento de até 70 km/h, com acumulados de chuva em torno de 30 mm, e foram decisivas para instalação de um gabinete de crises.

SP está em alerta para frente fria com chuva e baixas temperaturas

Avenidas ficaram interditadas e unidades de saúde precisaram interromper o funcionamento temporariamente por causa das enxurradas e das rajadas de vento que provocaram falha nos equipamentos públicos.

A CNN Brasil teve acesso a um vídeo que demonstra a instabilidade que causou apagão em Ribeirão Preto. Veja abaixo:

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giulianazanin.

Conteúdo Original / Fonte: giulianazanin