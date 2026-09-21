Rio Iaco sobe para 1,48 metro e Defesa Civil avalia que período crítico pode estar chegando ao fim

Rio Iaco/Foto: Reprodução

O nível do Rio Iaco chegou a 1 metro e 48 centímetros nesta segunda-feira (21), conforme medição realizada pela Defesa Civil Municipal de Sena Madureira. O cenário é considerado bem diferente do registrado no mesmo período do ano passado, quando o manancial chegou a apenas 46 centímetros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos D’Ávila, a elevação do nível do rio indica uma possível mudança no cenário de estiagem que afetou o manancial nos últimos meses. Com a aproximação do fim do verão amazônico e a ocorrência de novas chuvas, existe a expectativa de que o período mais crítico da seca esteja chegando ao fim.

“A natureza é imprevisível, mas tudo indica que o Rio Iaco não deverá voltar a registrar um nível crítico como o que tivemos no ano passado. Hoje estamos com 1,48 metro, uma situação bem diferente dos 46 centímetros registrados no mesmo período de 2025. Com a aproximação do fim do verão amazônico, esperamos que o rio continue se recuperando”, destacou Carlos D’Ávila.

Apesar da melhora, o coordenador reforçou que os ribeirinhos devem manter a atenção durante a navegação. Segundo ele, a variação no nível do rio e as condições de navegabilidade exigem cuidados para evitar acidentes fluviais.

“Mesmo com a melhora no nível do rio, pedimos aos ribeirinhos que tenham muito cuidado durante a navegação. É importante observar as condições do percurso, utilizar os equipamentos de segurança e evitar situações que possam colocar vidas em risco”, reforçou.

A Defesa Civil segue monitorando diariamente o nível do Rio Iaco e acompanhando as condições do manancial em Sena Madureira.

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